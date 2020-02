L'homme du match Marius Noubissi : "Nous afficherons le même esprit pour aller gagner au Daknam"

Le Beerschot a remporté une victoire sur le fil contre Lommel, qui vaut de l'or dans la course à la promotion en D1A.

Les choses avaient mal débuté pour les Anversois, pourtant dominateurs, mais menés au score.

C'était avant le doublé de l'homme du match Marius Noubissi qui partageait sa joie au micro de Proximus Sports : "J'avais confiance en moi, je connais mes qualités. C'était difficile de revenir après ma blessure et ma longue absence. Mais j'ai continué à travailler en sachant que ça allait revenir. Je travaille dur chaque jour pour m'améliorer."

Le Beerschot est en position de force désormais : "C'était une partie difficile surtout après ce but encaissé. On s'est fait peur mais nous sommes bien restés concentrés, et on y a cru jusqu'au bout pour finir le travail. Dès demain, nous débutons une grosse semaine pour préparer Lokeren, cela reste un match difficile, un match piège de fin de saison, mais nous afficherons le même esprit pour aller gagner au Daknam."