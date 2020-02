Philippe Clement connaît la valeur de cette victoire: "Aucune équipe du top 6 n'a fait aussi bien"

Pas forcément convaincu par la qualité de la prestation brugeoise, Philippe Clement est surtout enchanté par les trois points.

Le Club de Bruges s’était ouvert très rapidement le chemin de la victoire, mais la suite fut moins glorieuse. Après le but d’ouverture, les Blauw en Zwart ont ramé pour venir à bout de Charleroi et Philippe Clement en est conscient. "Je suis très content des trois points, un peu moins du jeu proposé", confirme-t-il.

"La mentalité plutôt que le jeu"

Et il détaille : "Je demande plus de jeu à mes joueurs. Mais, je suis satisfait de voir que nous pouvons aussi gagner des rencontres avec la mentalité plus qu’avec le jeu", insiste Philippe Clement qui rappelle aussi que ses joueurs avaient aussi dépensé beaucoup d'énergie contre Manchester United, jeudi soir.

Mais le coach brugeois reconnaît aussi la valeur de l’adversaire et sait que ce n'est pas donné à tout le monde de battre le Sporting de Charleroi. "Nous avons pris quatre points sur six contre Charleroi : aucune autre équipe du top 6 n’a réussi cette performance", conclut-il.

A raison: le Standard, s'il s'impose au Mambourg, est la seule équipe du top 6 actuel qui pourrait faire aussi bien que le leader contre Charleroi dans cette phase classique.