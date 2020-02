Losada rêve déjà de montée : "9.000 supporters ? De nombreuses équipes en D1A ne savent pas faire ça"

L'entraîneur et ancien joueur du Beerschot ne savait plus quels termes utiliser pour jeter des fleurs à son équipe ce dimanche soir, après la victoire importante des siens.

La victoire 2-1 des Rats était méritée contre une très moyenne équipe de Lommel. Les Anversois rejoignent ainsi Westerlo en tête de la deuxième tranche de la D1B. Leur coach argentin était euphorique en interview d'après-match retranscrite sur le site de son club :

"C'était de la propagande pour le football. Que d'occasions et d'intensité ! Et cela devant un tel public ; c'est fantastique. 9.000 supporters et un sold-out ? De nombreuses équipes de D1A ne savent pas en faire autant. Quel plaisir !".

Pour modérer de tels propos, on rappellera tout de même que ce n'est qu'une victoire - certes très importante - à domicile contre le sixième du classement de la D1B... Les Rats donneront tout le week-end prochain contre Lokeren, lanterne rouge, pour obtenir le deuxième ticket pour la finale contre OHL.