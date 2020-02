Virton dit adieu aux espoirs de montée : un match à Westerlo étrangement géré

L'Excelsior Virton s'est incliné sur la pelouse de Westerlo, faisant une croix sur les espoirs de seconde tranche. Et donc de montée, même si on ne parlait de la D1A que du bout des lèvres en Gaume et que ce n'était pas l'objectif.

Naturellement, il n'y avait pas vraiment "d'espoirs" de montée à Virton : même après avoir frôlé la victoire en première tranche de D1B, l'Excelsior ne se présentait pas comme un candidat à la montée, un an seulement après être arrivé dans le football professionnel belge. On doute même que les Gaumais aient eu les épaules pour gérer ce qu'aurait impliqué une montée. Mais la gestion du match par Christian Bracconi à Westerlo laisse songeur de nombreux supporters gaumais. D'entrée de jeu, le coach de Virton décide en effet de se passer de Loïc Lapoussin, ce qui a interloqué tant le Français était un incontournable et l'un des meilleurs joueurs du club jusque là. Il montera pour la dernière demi-heure de jeu. Trop peu de poids offensif ? Même questionnement pour Soumaré, titularisé pour la seconde fois consécutive alors qu'il avait longtemps été blessé et manque probablement de rythme. Le jeune Lucas Ribeiro, pourtant porté aux nues récemment par son coach après son but (controversé) face au Beerschot, n'est même pas monté au jeu au contraire d'un Aurélien Joachim peu en jambes également. Il avait jusqu'ici souvent amené l'étincelle en jaillissant du banc. On se doute que l'affaire de la réclamation portée par le Beerschot est venue perturber la préparation du match du côté de Virton alors qu'on approche du terme d'une saison plutôt longue pour les corps et les esprits. Mais côté supporters, on a un étrange sentiment d'inachevé. Un comble et une preuve indéniable que le slogan "Small town, big dreams" a été bien intégré par tous ...