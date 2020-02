🎥 Quand Alen Halilovic fait le ménage

Désormais actif aux Pays-Bas, Alen Halilovic vous offre la vidéo cocasse de la semaine.

Alen Halilovic n'a jamais percé au Standard et ça se passe à peine mieux aux Pays-Bas pour le Croate. Prêté par le Milan AC à Heerenveen, il n'a disputé que 345 minutes cette saison en EreDivisie. Mais il a débloqué son compteur, samedi, en inscrivant le but égalisateur contre ADO Den Haag.

Mais le Croate ne s'est pas contenté de trouver le chemin des filets. Six minutes avant son but, l'ancien Rouche avait aussi manqué le cadre... et envoyé le cuir dans stand nourriture situé quelques mètres derrière le but. En plein dans le mille...