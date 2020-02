Justin Kluivert préface la rencontre de jeudi avec humour : "En tant que Hollandais, rentrer chez soi éliminé par une équipe belge n'est pas envisageable"

Lors de la conférence de presse, Paulo Fonseca et Justin Kluivert ont fait preuve de respect pour La Gantoise, mais se sont montrés confiants sur leurs chances de qualification.

C'est avec humour que Justin Kluivert a évoqué la rivalité de voisins entre la Belgique et les Pays-Bas : "C'est vrai, en tant que Hollandais, rentrer chez soi éliminé par une équipe belge n'est pas envisageable. Mais je vois toujours les choses sous un angle positif et je ne pense pas à l'élimination. J'ai confiance en mon équipe et je suis convaincu que nous allons sortir un bon match ici", confiait le joueur formé à l'Ajax, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

La Roma reste sur une grosse victoire face à Lecce en Serie A, après sa victoire face à Gand, même si le niveau de jeu n'était pas au top : "Il ne faut pas trop réfléchir car après de telles performances, il faut rapidement se ressaisir et se remettre au boulotpour préparer le prochain match."

Pour sa part, l'entraîneur des Romains apprécie beaucoup les qualités des Buffalos, mais ne semble pas trop inquiet non plus : "Non, nous n'avons pas plus de doutes qu'avant le match aller. Nous savions que l'équipe était forte avec de bons joueurs. Mais je sens mes joueurs ambitieux. Gand marque toujours des buts à domicile mais nous allons commencer ce match comme si l'aller s'était terminé par un 0-0", a-t-il conclu.