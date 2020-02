🎥 Les Tigres se qualifient en quarts de finale sur une "Bolat"

Les Tigres gagnaient 3-2 dans les derniers instants du match ; il leur manquait donc un but pour se qualifier pour les quarts de finale de la CONCACAF. A l'image de Sinan Bolat lorsqu'il était encore au Standard, le portier argentin Nahuel Guzman s'est senti pousser des ailes.

A la 94ème, Guzman a placé une jolie tête sur un dernier coup-franc. Délivrance pour les supporters mexicains qui auront pour prochain adversaire le New-York City FC. La tête et la course du portier turc resteront tout de même plus incroyables que celles-ci :

.@TigresOficial's goalkeeper scored a last-minute header to send them to the quarterfinals of the #SCCL2020! đŸ”„



(via @TheChampions)pic.twitter.com/w9mi4PSxEJ