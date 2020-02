Le coup de mou de l'Antwerp? Pas d'inquiétude pour Laszlo Bölöni

Les Anversois restent sur un décevant deux sur douze en championnat, mais Laszlo Bölöni reste serein.

Et s'il est serein, c'est aussi parce qu'il n'y a rien de mal fait pour l'Antwerp: un petit point suffira aux Anversois pour valider leur billet pour les playoffs 1. Et le Great Old veut atteindre cet objectif dès samedi contre Ostende: "Je suis prudent de nature, mais notre ambition est de terminer le travail au plus vite", insiste le Roumain.

Avec une obligation: corriger les défauts à la conclusion. Car l'Antwerp n'a trouvé le chemin des filets qu'une fois lors de ses trois dernières sorties en championnat. "C'est vrai qu'on devrait être plus efficaces offensivement et que certains joueurs sont à la recherche de leur meilleur niveau."

"Nous travaillons ça à l'entraînement, mais la panacée n'existe pas. Marquer, c'est aussi psychologique et c'est pour ça que je préfère ne pas trop parler de ça. Parce que c'est contre-productif."