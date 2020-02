Non retenus par le Club de Bruges, deux jeunes joueurs brillent au KV Malines

Cette saison, les deux jeunes joueurs réalisent de belles prestations sous la tunique malinoise.

Le Club de Bruges doit se mordre les doigts après avoir laissé partir Luca Emmanuel Salazaku et Rafael Rafael Kinzadi. Ils font actuellement les beaux jours du KV Malines et de ses U16. Le Belge et le Néerlandais enchaînent les bonnes prestations chez les Sang et Or et ont même tenu en échec leurs anciennes couleurs le week-end dernier (1-1).

Salazaku, qui évolue au poste de back gauche, serait suivi par des formations italiennes néerlandaises, mais souhaiterait rester au Kavé, selon nos sources. Concernant Kinzadi, il n'y aurait rien de concret pour l'instant à propos du back droit malinois.