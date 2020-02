Europa League : Duel piégeux pour Lukaku, Dendoncker affrontera les tombeurs d'Arsenal

Le tirage au sort des huitièmes de finale de l'Europa League avaient lieu ce vendredi 13h à Nyon (Suisse). Voici les affiches !

Istanbul Basaksehir - FC Copenhague

L'Istanbul BB a réalisé une très belle performance en éliminant le Sporting Portugal en seizièmes. Le solide leader du championnat turc affrontera le FC Copenhague, tombeur du Celtic Glasgow au tour précédent.

Olympiakos - Wolverhampton Wanderers

L'Olympiakos continue à défier des équipes anglaises : après avoir créé la sensation en sortant, dans les prolongations, Arsenal, les Grecs affronteront les Wolves de Leander Dendoncker.

Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen

L'une des belles affiches de ces huitièmes : les Rangers de Steven Gerrard et Ianis Hagi affrontent le Bayer Leverkusen tombeur du FC Porto en seizièmes.

Vfl Wolfsbourg - Shakthar Donetsk

Autre belle affiche pour un Diable Rouge : Koen Casteels et Wolfsbourg affronteront le Shakthar Donetsk, qui a sorti le Benfica en seizièmes de finale.

Inter Milan - Getafe

Romelu Lukaku et les Nerazzurri, qui font partie des favoris à la victoire finale, affronteront l'une des surprises de la compétition, Getafe, qui a éliminé l'Ajax Amsterdam au tour précédent.

FC Séville - AS Rome

Gros duel entre un géant espagnol et un géant italien : l'AS Rome, vainqueur face à La Gantoise en seizièmes, devra affronter le quintuple lauréat de l'Europa League, le FC Séville, toujours considéré comme l'un des favoris.

Eintracht Francfort/RB Salzbourg - FC Bâle

La rencontre entre Francfort et Salzbourg ayant été reportée pour mauvaises conditions météorologiques et se déroulant ce vendredi, on ne sait pas encore qui affrontera le FC Bâle, mais la large victoire allemande à l'aller (4-1) laisse peu de doutes.

LASK Linz - Manchester United

Un tirage qui paraît clément pour les Red Devils : les tombeurs du FC Bruges affronteront le LASK Linz, l'une des surprises de la phase de poules qui a confirmé en seizièmes face à l'AZ Alkmaar.