La Gantoise et la Roma se congratulent : belle sportivité entre les deux clubs

Belle sportivité affichée sur les réseaux sociaux entre l'AS Rome et La Gantoise, qui se sont congratulés après leur affrontement très disputé, mais très positif en seizièmes de finale de l'Europa League (1-0, 1-1). "Félicitations pour ce duel très serré ! Nous vous souhaitons bonne chance pour le reste de la saison", a adressé la Roma, à laquelle La Gantoise a immédiatement répondu : "Grazie Roma ! C'est difficile à digérer de sortir de cette façon, mais en sport, il faut être capable d'admettre la défaite et souhaiter le meilleur à votre adversaire. Tout le meilleur pour vous en Serie A et en Europa League".

Grazie @ASRomaEN. Honestly, it's hard to digest going out like this. But in sports you have to be able to admit defeat and wish your adversaries the best. So, all the best to you for the rest of the season. 👍🏼Both in @SerieA and @EuropaLeague. #kaagent🇧🇪🤝🇮🇹 #asroma #UEL https://t.co/NnfKWhBjuY