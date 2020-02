La presse anglaise se paye la tête de Deli : "Candidat pour l'arrêt de l'année"

Le pauvre Simon Deli n'aura pas passé une bonne soirée. L'attachant et puissant défenseur ivoirien réalise une énorme saison avec le Club de Bruges. Mais, à Old Trafford, il s'est complétement troué.

Forcément, cet arrêt de la main n'a pas fini de faire couler de l'encre. L'addition aurait certainement été moins salée, mais le Club de Bruges ne pouvait de toute manière pas revendiquer grand-chose contre un Manchester United qui lui était clairement supérieur.

La presse anglaise n'y est pas allée avec le dos de la cuillère ce vendredi matin. Ainsi, le Guardian se moquait en le déclarant "candidat pour l'arrêt de l'année". The Sun, moins taquin, se demande : "On ne sera jamais ce qu'il se serait passé s'il n'avait pas réalisé ce geste étrange.". Le Daily Mail n'a pas non plus manqué de commenter l'action : "A quoi pensait Simon Deli. Une des fautes de main les plus idiotes de la saison".