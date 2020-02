Kevin De Bruyne, top 5 mondial ? "Qui suis-je pour en juger ?"

Kevin De Bruyne est considéré comme l'un des meilleurs, si pas le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure actuelle. Se voit-il comme un joueur du top 5 mondial ? Il en a parlé sur Skysports.

Interrogé par Skysports, Kevin De Bruyne l'a jouée modeste : "Top 5 mondial ? Je ne suis probablement pas loin, mais qui suis-je pour en juger ? J'essaie juste d'être le meilleur possible. Je joue bien depuis quelques années et même la saison passée, malgré plusieurs blessures, je me débrouillais bien quand j'étais sur le terrain", estime-t-il.

"Même en Allemagne, j'ai eu de bonnes années et j'étais heureux. Mais qui décide de qui sont les meilleurs footballeurs du monde ? Je n'en sais rien. Je pense en être proche, cependant", précise KDB. "Être nominé au Ballon d'Or aide à ce sentiment, mais ce qui compte, c'est la performance collective avant tout. Je sais que si l'équipe performe et que je performe en son sein, je serai salué. Sur les dernières années, j'ai été en lice parmi les 30 meilleurs du monde et c'est agréable, ça fait plaisir à entendre".

On ne joue au football que pendant peu de temps et je veux être le meilleur possible

Kevin De Bruyne n'a donc qu'un objectif : s'améliorer et prendre du plaisir. "On ne joue au football que pendant une courte période, et je veux juste être la meilleure version possible de moi-même. Ce que ça implique, je ne sais pas, chaque année est différente et cette année se passe bien pour moi", reconnaît le Diable Rouge. "Je pense être un footballeur plus complet qu'il y a quelques années. J'ai eu de belles années dans ma carrière mais je crois que sur tous les plans, mentalement, en tant que leader, je suis meilleur aujourd'hui qu'il y a deux ou trois ans. Je pense que je m'en sors très bien, je me sens à l'aise et heureux de mes performances".