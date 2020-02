Les Unionistes attaqueront les PO2 en forme : "Félicitations aux finalistes, mais nous n'étions pas moins forts"

11 buts lors des trois dernières rencontres ; l'attaque unioniste a terminé la saison de D1B en boulet de canon.

Cela n'a pas suffi pour faire un 9 sur 9. Les Unionistes avaient, en effet, subi une remontée folle de la part de Roulers le 15 février (3-3). Si elle est de bonne augure pour les PO2, la fin de saison laissera des regrets aux Bruxellois. A l'image de Kevin Kis.

Sur le site internet de son club, l'arrière gauche belge de 29 ans explique : "On n'a manqué de peu d'atteindre la finale. Cela s'est joué à un match nul ou d'une défaite. Quand on voit à quel point on peut bien jouer au football, c'est une déception de ne pas avoir gagné une tranche. Si nous jouons plus libérés, nous pouvons aller loin. Je tiens à féliciter OHL et le Beerschot. Ils ont mérité leur finale, mais je ne pense qu'ils étaient meilleurs que nous. Il y avait cinq équipes qui se valaient : OHL, Beerschot, Virton, Westerlo et nous".

Son entraîneur partage cet avis, un mélange de fierté et de frustration. "A cause de certaines défaites stupides, nous n'avons pas pu être finaliste. Mais je suis fier de mes joueurs. Ils sont restés professionnels".