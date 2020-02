Victor Osimhen évoque son avenir : pas de départ ?

Victor Osimhen est la nouvelle coqueluche du public lillois est l'un des joueurs les plus cotés du championnat de France. Le Nigérian va-t-il rester une saison de plus ?

Interrogé par RMC Sport, Victor Osimhen (21 ans) a évoqué un potentiel départ la saison prochaine ... qu'il n'envisage pas réellement, malgré l'intérêt de plusieurs cadors européens. "Je me sens bien à Lille. Je me suis rapidement adapté à la vie en France, j'adore la vie ici, les gens sont très gentils avec moi", déclare l'ancien carolo.

"J'aimerais rester à Lille, faire encore mieux et marquer plus de buts pour mon équipe", ajoute Osimhen. "Je dois beaucoup au club, le président Gérard Lopez décidera de ce qui se passera mais j'aimerais beaucoup rester à Lille. On ne sait jamais ce qui peut se passer mais quand j'ai signé ici, les dirigeants m'ont dit qu'ils voulaient que je reste".