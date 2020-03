L'Antwerp a retrouvé son buteur: "Il en mettra d'autres des triplés"

Dieumerci Mbokani était resté muet pendant plusieurs semaines, il a mis fin à cette mauvaise série avec la manière: son premier triplé de la saison, qui a, en plus, offert à l'Antwerp son ticket pour les playoffs 1.

Et c'est évidemment tout le vestiaire anversois qui a savouré ce retour au premier plan du meilleur buteur. "Mais personne ne doutait de ses qualités", insiste Faris Haroun. "Il a eu quatre occasions, trois ont fini au fond, ça en dit assez, non? Je suis certain qu'il en mettra d'autres des triplés pour l'Antwerp", ajoute le capitaine sûr de son fait.

Un triplé qui permet d'ailleurs à Dieumerci Mbokani de récupérer son taureau d'or, au détriment de Jonathan David, muet avec la Gantoise. "Il le voulait, mais il n'en fait pas une obsession. Mais c'est une très bonne chose qu'il retrouve le chemin des filets avant les playoffs", et à trois semaines de la finale de la Coupe qui sera le prochain grand rendez-vous des Anversois...