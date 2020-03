Fin de saison pour un ancien du Barça coéquipier de Christian Kabasele

Watford a réalisé en quelque sorte un exploit en mettant fin à l'impresionnante série d’invincibilité de Liverpool, mais les Hornets ont perdu un joueur important.

Gerard Deulofeu a dû sortir sur civière en première période. Touché au genou droit, l’ancien joueur du Barça voit sa saison se terminer soudainement, comme vient d’annoncer son club. "Gerard Deulofeu est prêt pour l’intervention chirurgicale après que les images ont confirmé une rupture du ligament croisé du genou et un ménisque déchiré."

#watfordfc forward @gerardeulofeu is set for surgery after scans confirmed a ruptured ACL and torn meniscus suffered during the first-half of our win over Liverpool.



Come back stronger, Geri, we’re all with you! 🙏 pic.twitter.com/FCTgOJn1ag