Lionel Messi roi des occasions créées, Kevin De Bruyne sur le podium!

Le CIES met en évidence les joueurs qui ont créé le plus d'occasions dans les championnats du top 5 européen et, sans surprise, c'est Lionel Messi qui arrive en tête.

Sur les cinq dernières années, Lionel Messi arrive largement en tête. En moyenne, selon les chiffres d'Opta, l'Argentin crée une grosse occasion par match depuis cinq ans.

C'est mieux qu'Angel Di Maria (une occasion toutes les 100 minutes) et que Kevin De Bruyne qui tourne à une moyenne d'une grosse occasion toutes les 130 minutes et qui se place sur le podium. Le deuxième Diable le mieux classé est Dries Mertens, qui pointe à la 18e place (1 occasion toutes les 194 minutes).

À noter que si on ne tient compte que des 12 derniers mois, le classement évolue et c'est Angel Di Maria qui pointe à la première position, devant Thomas Müller et le duo Messi-De Bruyne.