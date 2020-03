Nicolas Penneteau mis à l'honneur par les supporters carolos: "Tellement rare dans une carrière"

Une victoire contre le Standard, une nouvelle clean sheet et un tifo à son effigie: Nicolas Penneteau a vécu la soirée parfaite, dimanche, au Stade du Pays de Charleroi.

Parce que la première image forte de ce choc entre Charleroi et le Standard, elle est venue des tribunes. Avec un tifo concocté par les supporters du Sporting et inspiré d'une empoignade qui date de cinq ans déjà entre le portier français et l'ancien Standardman Anthony Knockaert.

"Une victoire péritée"

Et Nicolas Penneteau ne cache pas que cette attention l'a touché. "C'est très agréable de voir un tifo comme ça. C'est tellement rare dans une carrière", commente le gardien français au micro de Proximus. "Je remercie sincèrement les supporters", ajoute-t-il.

Le moment le plus intense de la soirée de Nicolas Penneteau? Peut-être parce que le dernier rempart du Sporting a vécu une partie plutôt tranquille sur le terrain. "J'ai encore été bien aidé par toute l'équipe, d'ailleurs je n'ai pas eu d'arrêt à faire, je pense. Au vu de nos occasions et de ce qu'on a démontré sur le terrain, c'est une victoire largement méritée", conclut-il.