Alan Tate, ancien de l'Antwerp : "Wesley Sonck, le meilleur à l'époque"

Alan Tate, assistant-coach de Swansea City en Championship, a évolué à l'Antwerp au début des années 2000, quand le club avait un partenariat avec Manchester United. Il est revenu sur son passage en Belgique.

Alan, tu as joué à l'Antwerp en 2001-2002, prêté par Manchester. Quels souvenirs en gardes-tu ?

Ca va te paraître drôle, mais le premier souvenir qui me vient à l’esprit c’est qu’il faisait vraiment froid pendant la trêve hivernale à Anvers... et je te dis ça alors que viens du Nord de l'Angleterre (rires). À part ça, je me souviens de mon premier match contre Anderlecht, un match qui s'est terminé 2-2. J'avais vraiment très bien joué lors de cette rencontre. C’était une période intéressante de ma vie et un grand changement aussi de passer de Manchester United à l'Antwerp. Pour moi, c'était très intéressant ! Les deux clubs étaient affiliés l’époque (John O'Shea, notamment, passera par Anvers également, nda). Manchester United envoyait souvent ses meilleurs jeunes à Anvers pour qu’ils gagnent du temps de jeu.

Tu n'avais que 18 ans. Une première expérience à l'étranger, loin de tout le monde, ça marque ?

Oui, absolument, car tu sors de ta zone de confort. Deux ans avant, à 16 ans j’avais déja quitté Sunderland pour aller à Manchester. Puis à l’âge de presque 19 ans, je suis allé en Belgique ; Cela m’a fait mûrir en tant qu’homme, l’expérience m’a rendu plus fort, c’est sûr car en vivant à l’étranger on apprend beaucoup de choses. Il faut être fort mentalement.

Qu'as-tu pensé de la ville, de ta vie là-bas ?

J'y ai passé de bons moments. J'étais prêté en même temps que Neil Wood, on était inséparables à l'époque! Il avait le permis de conduire, déjà ... C'était donc mon taxi (rires). On visitait la ville ensemble, on passait du temps dans le quartier des diamantaires, on faisait les magasins ... J'adorais cette ville et Anvers est resté dans mon coeur.

Un club qui a bien changé : 16e à l'époque, il est désormais bien installé dans le top 6.

Oui, et en Europe l'année passée ! Je suis toujours leurs résultats. Ils ont perdu contre le Standard récemment, dommage. Je regarde les matchs quand je peux, toujours les highlights et leur classement. C'était une belle expérience et je reste un supporter.

Mais penses-tu que les supporters te reconnaîtraient ?

Oh non ! (rires). J’avais 19 ans, maintenant j’en ai 37... ca fait presque 20 ans, hein. Je suis sûr que je resterais anonyme si je passais en ville. Personne me reconnaitra.

Le meilleur joueur que tu as rencontré dans le championnat de Belgique à l'époque ?

Wesley Sonck de Genk. Il était fort et a ensuite décroché son transfert à l'Ajax. Il avait fait une saison incroyable quand j'étais là-bas, il termine Soulier d'Or et meilleur buteur du championnat (30 buts)... Mon second match était contre Genk et jouer contre un joueur de cette classe, c'était inoubliable. Je vois d'ailleurs qu'Igor De Camargo (à Genk à l'époque également, nda) joue encore, je l'ignorais. Impressionnant.

Après, Alan Stoica d’Anderlecht était aussi très fort. Et nous, on avait Ibrahima Yattara. Je pensais vraiment qu’il avait le potentiel pour faire une plus belle carrière ... c'était vraiment un bon joueur qui par la suite a eu une carrière assez discrète en Turquie. Je ne cache pas que je m’attendais à ce qu’il vienne en Angleterre car il avait le talent pour faire laisser sa trace en Premier League! Le talent ne suffit pas, sans travail…

Aurais tu aimé rester à Anvers plus longtemps ?

Oui, je voulais rester. Je voulais absolument rester. C'était ma priorité et ma volonté à l'été 2002. Mais le problème était que Neil Wood, mon ami lui aussi prêté par Manchester United, avait trop peu de temps de jeu ... et qu'il a dû repartir. Et à l'époque, sans personne sur place pour m'accompagner, je n'aurais pas pu me rendre au centre d'entraînement. J'ai dû repartir en même temps que lui. Dommage ...