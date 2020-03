Après avoir "clashé" Thibaut Courtois et d'autres équipiers, Marcin Bulka s'explique

Marcin Bulka, troisième gardien du PSG, s'est signalé par une sortie assez incroyable dans les médias polonais. Le jeune portier a tiré sans sommation sur énormément d'équipiers et ex-équipiers, ce qui a surpris.

Marcin Bulka (20 ans) était sorti les poings en avant loin de sa surface dans un entretien accordé à Foot Truck, média polonais. Thibaut Courtois, Eden Hazard, Marco Verratti, Neymar, personne n'était épargné parmi les équipiers et ex-équipiers du jeune troisième gardien du PSG (passé par Chelsea). Mais les propos de Bulka auraient été grossièrement exagérés.

C'est du moins ce que le joueur aurait assuré à sa direction et à ses coéquipiers, relate France Football : Marcin Bulka aurait été piégé par le média en question, qui aurait tourné ses propos de manière sensationnaliste. Bulka aurait prévenu tout le monde et le sujet aurait rapidement été évacué et clos par le PSG.