Un Anderlechtois est (de loin) le joueur dribblant le plus en Pro League

Les statistiques ont révélé l'identité du joueur dribblant le plus en JPL et il s'agit d'un Anderlechtos : Jérémy Doku.

À seulement 17 ans, Jérémy Doku tente en effet énormément de dribbles par match : le jeune ailier d'Anderlecht en essaie en moyenne 13,42 par 90 minutes cette saison, comme le révèle le groupe de management et de scouting The Football Farm. C'est environ 4 de plus par match que Kylian Hazard et Emmanuel Dennis, qui le suivent au classement.

Cependant, en termes de pourcentage réussis, Doku, s'il reste sur le podium, reste derrière Elton Acolatse (Saint-Trond) et Luka Zarandia (Zulte Waregem, prêté cet hiver au Kazakhstan).