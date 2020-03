Nouvelle grosse désillusion pour l'Ajax, le Bayern connaît ses trois derniers rivaux en Coupe d'Allemagne

Rien ne va plus pour l'Ajax: en pleine bourre la saison dernière, le champion des Pays-Bas en titre n'a plus que la EreDivisie pour sauver sa saison!

Énorme désillusion pour l'Ajax. Éliminés de la Ligue des Champions fin décembre, puis de l'Europa League la semaine dernière, les Amstellodamois voient une autre compétition leur passer sous le nez.

En demi-finale de la Coupe des Pays-Bas, l'Ajax, tenant du titre, a subi la loi du FC Utrecht. Van de Streek, de la tête, et Gustafson, sur penalty, ont trouvé pour l'ouverture pour Utrecht, qui affrontera Breda ou Feyenoord en finale.

Demi-finalistes de la Ligue des Champions et auteurs du doublé Coupe-Championnat la saison dernière, les Ajacides vont désormais devoir concentrer tous leurs efforts sur la EreDivisie. Et c'est loin d'être fait puisque l'Ajax partage la tête avec l'AZ et 53 unités.

Copa de Holanda 🇳🇱

Gol de Utrecht

Gol de Van de Streek ⚽️pic.twitter.com/RN0xWurduB — Futbol 12 (@mexeuro10) March 4, 2020

Le Bayer, challenger numéro du Bayern?

En Allemagne, le dernier carré de la Coupe affiche désormais complet. Et si le Bayern apparaît clairement comme le grand favori, son principal challenger sera sans doute le Bayer Leverkusen. Les hommes de Peter Bosz, cinquièmes de Bundesliga ont pourtant longtemps été menés suite au but d'ouverture de l'ancien Genkois Ingvartsen.

Mais l'exclusion de Christopher Lenz a plombé l'Union Berlin: Bellarabi, Arranguiz et Diaby ont renversé la situation en 20 minutes et offert la qualification à Leverkusen (3-1). L'Eintracht Francfort, qui a dominé le Werder grâce à des buts de Silva et Kamada (2-0) et le surprenant FC Saarbrücken, complètent le plateau des demi-finales.