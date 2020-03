Un ancien attaquant du Real impressionné: "L'atout numéro 1 de la Belgique"

Il fait d'ailleurs de la sélection belge un des grands favoris de l'Euro.

Avant Luis Figo, c'est Rafael van der Vaart qui a prêté ses mains au tirage au sort de la Ligue des Nations et le Néerlandais, interrogé par VTM, n'a pas caché qu'il attendait beaucoup des Diables Rouges l'été prochain.

"De la qualité et des joueurs en forme"

"Ils progressent à chaque tournoi", justifie le Néerlandais. "C'est une équipe avec beaucoup de qualité et beaucoup de joueurs qui sont en forme", ajoute-t-il.

Et parmi tous ces Diables, il y en a un qui a visiblement tapé dans l'oeil de l'ancien attaquant du Real et de Tottenham. "Kevin De Bruyne, c'est pour moi l'atout numéro 1 de cette équipe. Plus encore qu'Eden Hazard. Mais à côté d'eux, il y a aussi Romelu Lukaku qui est en toute grande forme en ce moment", conclut Rafael van der Vaart.