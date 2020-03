Ligue des nations : Un mauvais tirage pour les Diables Rouges et les supporters ?

Le tirage au sort de la deuxième édition du tournoi continental, qui débutera dès septembre 2020, a eu lieu ce mardi en début de soirée à la bourse d'Amsterdam.

Versée dans le pot 2 de la Ligue A en compagnie de la France, de l'Espagne et de l'Italie, la Belgique était assurée de rencontrer l'un des quatre pays présents au dernier Final Four, à savoir la Suisse, les Pays-Bas, l'Angleterre ou le Portugal, tenant du titre. Ce sont finalement les Three Lions que les Diables Rouges ont tiré. Une équipe rencontrée à deux reprises lors du dernier Mondial 2018 en Russie.

Dans le pot 3 composé de la Bosnie-Herzégovine, de l'Ukraine, du Danemark et de la Suède, les Belges ont hérité des Danois qu'ils rencontreront lors du prochain Euro 2020.

Et enfin dans le pot 4, au lieu de tirer l'Allemagne, la Croatie ou la Pologne, la Belgique a chopé l'Islande. Un pays que les troupes de Roberto Martinez avait déjà affronté lors de la dernière Ligue des Nations...

Au vu des différentes possibilités, le groupe de la Belgique aurait pu être plus attrayant et moins familier tant pour les joueurs que les supporters. Les Diables Rouges vont jouer contre des équipes rencontrées en compétition ces deux dernières années. Le fait de bien connaître son adversaire constitue un avantage, mais un peu de nouveauté n'aurait pas fait de mal.

Angleterre

La Belgique avait affronté l'Angleterre le 28 juin 2018 lors de la dernière journée du Groupe G et s'était imposée 1-0. Les deux nations ont croisé une deuxième fois le fer pour la troisième place le 14 juillet 2018, et les Diables Rouges l'ont emporté à nouveau (2-0).

Certes un déplacement à Wembley fait toujours rêver, mais hériter des Pays-Bas et disputer le derby des plats pays aurait été tout aussi excitant, voire plus. D'autant plus que cela fait un bail que nous n'avons plus affronté nos voisins en compétition. De même pour le Portugal de Cristiano Ronaldo, vainqueur de la première édition de la Ligue des Nations et champion d'Europe en titre. Les Belges joueront contre les Lusitaniens le 27 mars prochain, mais lors d'une joute amicale...

Danemark

Une équipe que les Belges vont affronter lors du prochain Euro le 18 juin prochain. Martinez et ses troupes rejoueront ensuite les Danois le 5 septembre en match d'ouverture de la deuxième Ligue des Nations.

Islande

Probablement le pire choix possible. Les Diables Rouges avaient battu à deux reprises les Vikings lors de la dernière Ligue des Nations (0-3 le 11 septembre 2018 et 2-0 le 15 novembre 2018). Au lieu de l'Islande, la Belgique aurait pu hériter de l'Allemagne, rien que ça. Ou de la Croatie, vice-championne du monde voire de la Pologne. Une meilleure affiche et un déplacement moins onéreux pour les supporters que celui qui devrait les emmener jusque Reykjavik.