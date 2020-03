Le grand jour des retrouvailles est arrivé pour Wayne Rooney

Il y a un peu moins de trois ans, Wayne Rooney quittait Manchester United les larmes aux yeux, ce jeudi, il va à nouveau croiser la route des Red Devils pour des retrouvailles qu'on pensait pourtant impossibles...

Ce ne sera pas la première fois que Wayne Rooney croisera la route des Red Devils depuis son départ. De retour dans son club fromateur, Everton, l'ancien international anglais avait déjà affronté Manchester United à deux reprises lors de la saison 2017-2018.

"J'aime Manchester United"

Mais, une fois Rooney parti en MLS, on croyait que cette page-là était définitivement tournée et même quand il a annoncé son retour en Angleterre, à Derby County, on était loin d'imaginer qu'il pourrait encore croiser la route de son ancien club. Mais la magie de la Coupe a opéré: Derby County a tracé sa route jusqu'en huitièmes de finale et le tirage au sort a fait le reste.

Dans son nouveau stade fétiche, Wayne Rooney va donc accueillir certains de ses anciens partenaires, dont Ole Gunar Solskjaer, et ses anciens supporters. Et il y aura forcément de l'émotion, mais aussi de la détermination. "J'aime Manchester United et je veux toujours voir mon ancien club gagner. Mais pendant 90 ou 120 minutes, je ferai tout pour que Man U perde et que nous passions au prochain tour."

17 trophées!

En 13 ans à Manchester United, Wayne Rooney a forcément tout connu. Il a côtoyé l'un des plus grands managers de l'histoire du football en la personne de Sir Alex Ferguson, et il s'est réservé un palmarès de choix: une Ligue des Champions, une Europa League, cinq sacres de champion d'Angleterre, quatre Coupes de la Ligue et une Coupe du monde des clubs... 17 trophées pour un total 559 rencontres disputées, de 253 buts marqués et de 146 assists distillés.

Wayne Rooney a vécu les plus grands moments de sa carrière à Manchester United, où il restera à jamais une légende, mais sa carrière ne s'est pas arrêtée quand il a quitté Old Trafford. Il l'a prouvé à Everton et à DC United et il le prouve encore depuis qu'il est arrivé à Derby County.

Pas de place pour les sentiments, Rooney veut vibrer en FA Cup

S'il prépare aussi son après-carrière avec les Rams (il est l'adjoint de Philip Cocu et suit sa formation d'entraîneur), Wayne Rooney démontre, sur la pelouse, qu'il a encore de beaux restes. Avec quatre buts et deux assists depuis son arrivée, l'ancien Mancunien est le grand artisan du retour de Derby County au premier plan en Championship.

Et si l'objectif principal est d'accrocher les playoffs, et donc de terminer dans le top 6 (les Rams ont huit points de retard sur la sixième place à dix journées de la fin du championnat), le nouveau capitaine de Derby rêve d'un parcours légendaire en FA Cup. Et donc de sortir Manchester United, jeudi soir, dans un Pride Park Stadium qui n'aura d'yeux que pour lui. Tribunes visiteurs comprises...