Belhocine confiant avant le déplacement de Charleroi à Gand : "Réitérer une bonne prestation pour revendiquer quelque chose"

Les Zèbres vont jouer les deux derniers matchs de la phase classiques et peuvent encore gratter des points face à un concurrent direct.

Après son succès à domicile face au Standard, le Sporting de Charleroi se rend à Gand samedi soir (20h).

Un duel important pour les hommes de Karim Belhocine puisqu'il s'agit d'un concurrent direct des Playoffs 1 : "Evidemment, c'est un match important pour les deux équipes puisque c'est entre le deuxième et le troisième. Si on gagne, on peut revenir à un point".

"On va essayer de faire le maximum. Ca demandera beaucoup d'efforts parce que Gand est une bonne équipe, encore plus à domicile. Il faudra vraiment qu'on essaye de réitérer une bonne prestation, cette fois-ci à l'extérieur si on veut revendiquer quelque chose."

Et d'ajouter, "je m'attendais à ce que Gand fasse une bonne saison parce que c'est un grand club et qu'ils ont des joueurs de qualité sur le terrain, avec une grande valeur marchande. Mais ce qui m'importe le plus, c'est de savoir ce que mon équipe peut faire".

La sélection du Sporting de Chaleroi

Convoqués : Penneteau, Descamps, Imbrechts, Busi, Dessoleil, Willems, Hendrickx, Ilaimaharitra, Henen, Gholizadeh, Morioka, Tsadjout, Nicholson, Diagne, Fall, Kayembe, Rezaei, Núrio, Amani, Descotte, Zajkov.

Non sélectionnés : Delfi - Nkuba

Blessés : Diandy - Marinos - Bruno