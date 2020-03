La veille de son 4ème duel contre le RSCA, Deschacht évoque le match le plus important de sa carrière

La saison régulière de Zulte Waregem a beau se terminer sans réel enjeu, Olivier Deschacht a deux duels importants sur le plan individuel qui l'attendent.

En effet, ce samedi soir, l'ancien mauve affronte le Sporting d'Anderlecht pour la quatrième fois de sa longue carrière. Son bilan contre son ancien club : une victoire et un match nul avec Lokeren, une défaite avec Zulte Waregem.

Une semaine plus tard, Deschacht se rendra à Sclessin, où il n'est pas forcément apprécié. Ce sera, alors, le 500ème match en division 1 belge pour l'homme de 39 ans.

Pour Sport Foot Magazine, il est notamment revenu sur le match le plus important de sa carrière. Et, force est de constater que le défenseur doit remonter un petit plus loin dans le temps :

"C'est mon troisième match qui est le plus important de ma carrière. Les deux premiers avaient été décevants (contre Beveren et l'Antwerp) (...) Deux mois plus tard, Glen De Boeck s'est blessé à l'échauffement du match à domicile contre Lommel. Aimé Anthuenis m'a alors demandé si j'étais prêt. Naturellement, ai-je répondu (...) Tout m'a réussi : les longues passes, les interceptions, les tacles... J'ai été élu homme du match et je n'ai plus quitté l'équipe. C'est donc le match le plus important de ma carrière".