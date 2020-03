Le meilleur artificier de D1B se confie : "Une révélation"

Le Français avait rejoint Tubize lors du mois de juillet 2018 en provenance du FC Chambly. Six mois plus tard, OHL décidait de délier les cordons de sa bourse pour transférer le meilleur élément du club brabançon.

Thomas Henry a confirmé après ses treize goals inscrits lors du dernier exercice. Il a terminé meilleur buteur de D1B cette saison avec OHL. Le Français a empilé 15 buts et distillé 3 assists avec les Louvanistes. Mais avant de débarquer en Belgique, le joueur âgé de 25 ans évoluait à d'autres postes. "En France, j'étais le polyvalent de service en quelque sorte. Je jouais sur les ailes, en 8 ou en 10. C'est à Tubize que j'ai véritablement joué en tant que 9", nous confie Thomas Henry. "C'est Christian Bracconi qui m'a placé à cette position. Une révélation en fait car c'est devenu mon poste de prédilection", souligne l'ancien joueur du FC Chambly.

"Aller en Belgique a été le meilleur choix de ma carrière. Puis j'ai rencontré les bonnes personnes aussi, c'est important. Christian Bracconi, Nigel Pearson et Vincent Euvrard sont trois coachs qui m'ont permis de progresser. Le travail paie aussi et je suis fier d'être là où je suis. Tout est possible dans le football", a conclu Thomas Henry qui aura à coeur de remporter le titre de D1B avec OHL contre le Beerschot (lire ICI).