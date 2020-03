Bernd Storck a tenu parole, le Cercle reste en D1A : "Célébrer ? D'abord une bonne nuit de sommeil"

C'est un fait : le Cercle évoluera en JPL la saison prochaine. Malgré la défaite, les protégés de Bernd Storck s'en remettent à leurs résultats précédents et à la défaite de Waasland-Beveren.

"Maintenant, nous pouvons enfin respirer", soufflait un Bernd Storck soulagé au terme de la rencontre.

"C'est un moment très important pour ce club, mais je ne vais pas trop célébrer. Je vais commencer par passer une bonne nuit de sommeil", confiait l'Allemand dans des propos repris par Het Laatste Nieuws.

Storck a été à la hauteur du défi auquel personne au Cercle n'osait croire il y a encore un mois : "Cela a été une période intense, et mon premier Derby Brugeois a demandé beaucoup de force mentale. La situation a complètement changé au cours de la deuxième mi-temps et après une heure, j'ai décidé de lancer Hazard et Foster deux atouts offensifs. Mais le Club était trop fort, il faut être honnête."

Storck a donné deux jours de congé à ses joueurs : "Mardi, nous commençons à préparer le match d'Ostende. Nous voulons avant tout faire notre devoir sportif et offrir une victoire à nos supporters."