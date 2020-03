Le Beerschot a l'avantage, mais Hernan Losada n'est pas satisfait

Le Beerschot ira à Louvain avec une avance d'un but, mais aurait pu tuer la rencontre en première période. Hernan Losada n'était pas satisfait à l'issue du match ...

Un but et c'est tout : le Beerschot n'a pas concrétisé ses nombreuses occasions en première période. "Nous en avons eu assez pour que ce soit 2 ou 3-0 à la pause", regrettait Hernan Losada, l'entraîneur des Rats, à l'issue de la rencontre. "Et dès le retour des vestiaires, il y a une nouvelle grosse occasion de 2-0".

Par la suite, le match sera plus partagé. Le Beerschot, notamment, deviendra plus attentiste : "Nous avons préféré sécuriser cette avance d'un but plutôt que de risquer d'encaisser un but à domicile", reconnaît Losada. Mission accomplie, mais qui ne laisse pas l'Argentin heureux car le retour à Den Dreef, face à l'une des attaques les plus dangereuses de D1B, promet d'être difficile. "On voulait marquer un maximum et malheureusement, nous n'y sommes pas arrivés. Rien n'est fait et un match très difficile nous attend la semaine prochaine".