Bernd Storck pose ses conditions, alors que le Cercle offre une belle prime pour le conserver

Le Cercle de Bruges s'est finalement sauvé miraculeusement. Et selon la direction brugeoise, Bernd Storck a une grande responsabilité dans cette remontée.

A tel point que les dirigeants du Cercle et de Monaco feraient déjà le forcing pour le conserver. Pour Het Laatste Nieuws, Vincent Goemaere confirme : "Garder Storck sera coûteux. Il y aura de nombreuses offres pour notre entraîneur, mais pour l’instant nous sommes sur la même longueur d’ondes".

Le Cercle aurait d’ores et déjà offert une prime de 100.000 euros au coach allemand pour qu’il rempile la saison prochaine. Mais l’homme de 57 ans impose déjà ses conditions : "Sur le principe, je ne dis pas non à une prolongation. Mais, il faut voir comment cela va se passer avec la direction monégasque. Il faudra, par exemple, qu’ils nous envoient des jeunes joueurs, oui, mais avec un certain niveau".