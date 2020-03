🎥 "Gardez vos mains éloignées" : Jurgen Klopp rappelle certains supporters à l'ordre, avant de saluer Diego Simeone à sa manière

Le match de Ligue des Champions entre Liverpool et l'Atlético Madrid se joue bien ce soir à Anfield, et avec ses supporters.

Certains fans présents n'ont toutefois pas tenu compte des mesures de précautions contre la propagation du coronavirus, dont celle qui demande notamment de ne pas se serrer la main.

En entrant sur le terrain, Jürgen Klopp n'a pas manqué de le rappeler à sa manière à ceux qui tendaient la main vers leurs idoles en : Keep your hands away (Gardez vos mains éloignées).

Sans oublier la traditionnelle poignée de main entre les entraineurs, qui a donné lieu à une scène cocasse entre les deux hommes.