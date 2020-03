Courtrai et Zulte Waregem intéressés par un défenseur ghanéen

Le mercato estival est encore loin, mais les clubs pensent déjà à la saison prochaine : les deux rivaux flandriens, Courtrai et Zulte Waregem, s'intéressent au même défenseur ghanéen.

Le KV Courtrai et Zulte Waregem s'intéressent tous deux à Abdul Mumin (21 ans), défenseur central ghanéen évoluant actuellement à Nordsjaelland, au Danemark. C'est ce que rapporte Het Nieuwsblad.

Son contrat se termine fin juin et Mumin a déjà rencontré les dirigeants du KV Courtrai, qui est le plus intéressé. Zulte Waregem avait le Ghanéen sur son radar cet hiver, mais c'est bien le KVK qui pourrait empocher la mise l'été prochain - et gratuitement.