La Suisse se déplacera-t-elle au Qatar pour affronter les Diables Rouges ?

Le stage des Diables Rouges au Qatar devrait bel et bien avoir lieu ... mais sous quelle forme ? La presse suisse évoque la possibilité que la Nati, adversaire de la Belgique, ne se déplace pas.

Le 30 mars 2018, la Belgique affrontera la Suisse au Qatar dans le cadre d'un tournoi amical auquel participent également le Portugal et la Croatie. De manière un peu surprenante, ces rencontres (si elles devraient se dérouler à huis-clos) devraient bel et bien avoir lieu, de même que ce stage et alors que Suisse et Portugal ont tous deux reporté leur championnat pour cause de coronavirus (on attend toujours les mesures officielles prises par la Belgique).

Mais la Nati pourrait ne pas se déplacer, selon la presse suisse. L'international suisse Remo Freuler (Atalanta Bergame) ne pourrait en tout cas pas se déplacer, pas plus qu'Antonio Manicone, adjoint du sélectionneur et qui vit en Italie. Le média 24 Heures rapporte qu'un cas de covid-19 a été détecté au sein de l'hôtel où résidera l'équipe nationale suisse. La fédération suisse, cependant, confirme que jusqu'à présent, le stage est maintenu et que toute nouvelle officielle sera communiquée en temps et en heure. Le même discours qu'à la Royal Belgian FA, donc.