Le carton jaune stupide, mais lourd de conséquences pour Angel Di Maria

Ça n'a pas empêché l'Argentin de fêter la qualification en grandes pompes à l'extérieur du stade.

Angel Di Maria aurait pu s'épargner cette sortie-là. Remplacé en fin de rencontre, l'Argentin est forcément resté au bord du terrain pour assister aux dernières minutes du match entre le PSG et Dortmund, mercredi soir.

Et il en a profité pour se mêler d'une altercation entre Neymar et Emre Can. Après avoir exclu le Turc du Borussia Dortmund, l'arbitre de la rencontre n'a pas hésité à adresser un carton jaune à la star argentine du PSG... qui sera suspendu pour le quart de finale aller. Mais pour qu'il soit suspendu, encore faut-il que les quarts de finale soient joués et, en ce moment, rien n'est moins sûr...