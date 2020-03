Rupture des ligaments pour un joueur de Leicester City

Ricardo Pereira (26 ans) ne jouera plus cette saison : le latéral droit de Leicester City s'est occasionné une rupture des ligaments croisés du genou droit lors de la rencontre face à Aston Villa et sera out pour environ six mois. Il ne disputera donc pas non plus l'Euro 2020 avec le Portugal, dusse la compétition avoir lieu.

"He will be out for the rest of the season, which is a huge blow for us because he’s a fantastic player."