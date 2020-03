Non, les Diables Rouges ne se réuniront pas : "Inconcevable"

Qu'en sera-t-il des Diables Rouges ? Roberto Martinez devait annoncer sa sélection ce lundi ... mais il n'en sera rien.

Le stage de la Belgique au Qatar a été annulé pour causes de coronavirus et il n'y a pas de plan B prévu par l'Union Belge : les Diables Rouges ne devraient ni disputer de matchs amicaux, ni même se rassembler à Tubize lors de la trêve internationale. Le centre d'entraînement de Tubize a d'ailleurs annoncé la suspension de ses activités dans le cadre des mesures annoncées par le gouvernement ce jeudi soir.

Mehdi Bayat, président de la Royal Belgian FA, a réagi fermement via le journal Le Soir : "Je ne comprends même pas qu'en ces heures de crise sanitaire mondiale, certains pensent qu'on travaille à l'organisation d'un match international", s'interroge-t-il. "Le président de la fédération croate est venu aux nouvelles (...) C'est inconcevable dans mon esprit de jouer avec la santé des gens".

Pas d'Euro 2020 ?

Quoi qu'il en soit, ce stage avait été mis en place afin de préparer les Diables Rouges à un Euro 2020 ... dont la tenue est plus hypothétique de jour en jour. La réunion de l'UEFA ce mardi devrait déjà éclaircir les choses, mais il semblerait que la compétition puisse être reportée à 2021, notamment afin que les compétitions nationales et internationales puissent reprendre et se terminer durant les mois de mai-juin.