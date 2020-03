Craig Bellamy: "Il n'est pas réaliste de penser que les jeunes resteront cinq ans à Anderlecht"

Arrivé sous l'impulsion de Vincent Kompany pour prendre les rennes du noyau U21 d'Anderlecht, Craig Bellamy sait ce que signifient les jeunes dans le projet d'Anderlecht. Mais il sait aussi que les talents qui grandissent au Sporting n'ont pas une longue durée de vie anderlechtoise.

C'est la loi du marché et Bellamy la résume comme ça: "Anderlecht est un club qui vend et ça a toujours été comme ça", analyse-t-il dans une interview accordée à The Athletic. "Comme tous les autres clubs de Belgique et des Pays-Bas. À l'exception de la Premier League, des deux grands d'Espagne et de quelques autres clubs, tout le monde vend", insiste-t-il encore.

"Il faut connaître sa place et Anderlecht ne peut tout simplement pas vivre de la Pro League. Il faut vendre. C'est la manière la plus simple de faire des bénéfices. Il n'est pas réaliste de penser qu'on pourra tenir cinq ans les joueurs les plus talentueux. Ces temps-là sont passés, mais nous devons donner une chance à ses joueurs."