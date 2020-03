Le message clair du Barça à ses fans

Les clubs et stars du ballon rond s'expriment tour à tour et le message est souvent le même.

Depuis quelques jours, chaque club et chaque star du ballon rond profite de son aura pour adresser un petit message ou un petit conseil à ses followers sur les réseaux sociaux.

A l'image du Barça qui a adressé ses quelques mots à ses supporters vendredi soir: "Nous sommes plus qu'un club et nous ressortirons plus forts de ça", commence le club espagnol. "Prenez soin de vous et restez chez vous!" Le message est limpide.