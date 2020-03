Marche arrière pour Zulte Waregem et son possible transfert record ?

Depuis la trêve hivernale, les résultats du club n'ont pas été bons et la série s'est ponctuée par une lourde défaite 7-0 face à Anderlecht.

Des changements dans le noyau seront certainement attendus en vue de la saison prochaine Et un joueur concerné pourrait être Cyle Larin, prêté cette saison par le Besiktas.

Le club s'apprêtait à lever l'option d'achat du joueur canadien dans le but de réaliser une belle plus-value. Avec une option estimée à 2,5 millions d'euros, la transaction aurait été un record pour le club. Toutefois, vu la situation actuelle, la transaction semble désormais beaucoup moins certaine.

En effet, Larin a connu un passage à vide, à l'image de toute l'équipe ces derniers temps. Son dernier but en championnat remonte à novembre bien qu'il soit généralement dans le onze de base, ses performances récentes pourraient refroidir un club aux moyens limités comme Essevee de débourser une telle somme.

Enfin, un tel transfert n'entrerait pas en ligne avec le nouveau projet que Zulte Waregem annonçait un peu plus tôt "Essevee 2.0 : Renouveler, rajeunir et améliorer". Le club communiquera ultérieurement plus de détails à ce sujet mais le principe du projet sera axé sur le scouting de jeunes talents de la région, et du lancement des jeunes formés au club en équipe A.