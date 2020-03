Un scénario se dégage pour la Ligue des Champions et l'Europa League

En attendant de savoir quand le football pourra reprendre ses droits, les décideurs du foot européen vont devoir mettre des scenarios sur pied.

Et, selon AS, l'un d'entre eux semble se dégager pour permettre à la Ligue des Champions et à l'Europa League d'aller à leurs termes en empiétant le moins possible sur les compétitions nationales: l'idée d'un Final Four.

À l'image de ce qui se fait dans d'autres sports ou de la nouvelle formule de la Supercoupe d'Espagne, demi-finales et finales de Ligue des Champions et d'Europa League seraient ainsi disputées en une seule manche et sur quatre jours dans les villes qui devaient déjà accueillir les finales (Istanbul pour la C1 et Gdansk pour la C3).

Une possibilité qui devrait être discutée et annoncée mardi lors de vidéo-conférences organisées par l'UEFA au cours desquelles l'avenir de l'Euro 2020 sera également questionné.