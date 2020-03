🎥 Les cinq plus belles actions collectives de la saison du Bayern

Pour passer le temps, la Bundesliga revient sur quelques-uns des moments qui ont fait la premiĂšre partie de saison.

On s'occupe comme on peut en cette période de confinement. Et la Bundesliga a trouvé une parade pour aider les amateurs de football à occuper leur temps libre. Le compte Twitter du championnat allemand propose un top 5 des "plus beaux buts collectifs", inscrits par le leader depuis le début de saison.

Leader du championnat avec quatre unités d'avance sur son plus grand rival et premier poursuivant, le Bayern possède la meilleure attaque du championnat (73 buts), mais aussi la meilleure défense (26 buts encaissés) et, bien entendu, le meilleur buteur de Bundesliga: Robert Lewandowski, auteur de 25 buts en championnat cette saison, dont un figure dans ce top 5.