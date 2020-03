L'Antwerp a dû rappeler Didier Lamkel Zé à l'ordre

Le matricule 1 a dû rappeler Didier Lamkel Zé à l'ordre. L'international camerounais a franchi la frontière alors qu'il est interdit de se rendre à l'étranger.

Les joueurs sont libres jusqu'à mardi, mais l'Antwerp leur a fait savoir qu'ils n'étaient pas autorisés à se rendre à l'étranger. Samedi, Didier Lamkel Zé a publié des vidéos dans sa story Instagram où on le voit à Lille, juste de l'autre côté de la frontière.

Le club a souligné une fois de plus qu'il est interdit de quitter la Belgique, comme le rapporte Het Gazet van Antwerpen. Le personnel n'est pas non plus autorisé à quitter le pays.