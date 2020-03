Morioka et Cimirot sont les meilleurs récupérateurs de la JPL

Après 29 journées de championnat, Ryota Morioka est le joueur du championnat qui a récupéré le plus de ballons, suivi de près par Gojko Cimirot. Le Japonais du Sporting se retrouve également parmi les meilleurs créateurs, statistiquement.

Le double apport de Morioka

Selon la société britannique de statistiques sportives Opta, Morioka a déjà récupéré 259 ballons, ce qui en fait le meilleur joueur de JPL dans ce domaine. Le Zèbre de 28 ans a pris part à toutes les rencontres de championnat (29). Il récupère donc en moyenne 8,93 ballons par match.

Contre les deux premiers du classement, Morioka a haussé le ton : 12 récupérations à Gand, 17 contre Bruges. Seul Mensah de Zulte Waregem a fait mieux cette saison ; contre Courtrai, il en a récupéré 19.

La blessure de Christophe Diandy a fait reculer Morioka pour la deuxième partie de la saison régulière. Il est tout de même resté un élément central dans la construction du jeu, avec les nombreux déchets et pertes de balle que cela engendre. Le Japonais est le troisième joueur qui crée le plus d’occasions de plein jeu : 42.

Gojko Cimirot, le fidèle travailleur rouche

Le Bosnien du Standard de Liège a récupéré 241 ballons cette saison. C’est certes moins que Morioka, mais Cimirot n’a disputé que 27 rencontres. En moyenne, il récupère donc autant de ballons que Morioka. Il s’agit là de la paire impériale de la JPL dans ce domaine.

Très important dans la construction, beaucoup plus tranchant que la saison précédente, le Rouche de 27 ans est essentiel dans l’entrejeu liégeois, aux côtés de Samuel Bastien. On peut lui ajouter un but et trois passes décisives sur le plan des statistiques personnelles.

Suite des classements des meilleurs créateurs et récupérateurs

On retrouve un autre Carolo et deux Buffalos pour compléter le top 5 des récupérateurs. Marco Ilaimaharitra a permis aux Zèbres de s’emparer de la possession du ballon à 239 reprises. Les Gantois Elisha Owusu (223) et Vadis Odjidja (213) ont récupéré, à eux deux, 436 ballons.

Odjidja est d’ailleurs le joueur le plus dangereux du championnat – en termes d’occasions – puisqu’il en a créées 52. Ruud Vormer est deuxième avec 47 occasions, sans compter le danger apporté sur phases arrêtés par le Néerlandais du Club de Bruges.