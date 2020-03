🎥 Souvenir: la splendide aile de pigeon de Michy Batshuayi

Michy Batshuayi se rappelle aux bons souvenirs des amateurs de Bundesliga. Il y a tout juste deux ans, Batsman inscrivait cette splendide aile de pigeon pour offrir la victoire au Borussia Dortmund contre Francfort (1-0).

S'il fait partie des rares joueurs à avoir marqué dans quatre des cinq grands championnatsq européens (seule la Serie A lui résiste encore), le Diable Rouge aura particulièrement exploité son passage en Bundesliga pour briller: 14 matchs disputés pour neuf buts et un assist, Michy Batshuayi a régalé les supporters du Borussia durant ses six mois en Allemagne...

#OnThisDay in 2ÔłŹ‚É£0ÔłŹ‚É£1ÔłŹ‚É£8ÔłŹ‚É£: @mbatshuayi busted out this brilliant back-heel flick ‚ú®ūü¶á pic.twitter.com/KV1V3vw8gS