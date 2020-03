Les barrages de l'Euro forcément reportés: 16 nations en stand-by

Comme tous les matchs amicaux prévus à la fin du mois de mars, les barrages ont également logiquement été reportés. Ils auront lieu en juin, si la situation sanitaire le permet, comme l'a confirmé l'UEFA mardi.

Il faudra donc patienter encore quelques mois pour connaître le tableau complet de l'Euro 2021. Rappel du mode d'emploi et du fonctionnement de ces barrages qui offriront les quatre derniers tickets pour le tournoi continental.

Quatre Ligues, quatre équipes par Ligue

Les 16 équipes encore un course pour un ticket pour l'Euro ont été réparties en quatre divisions, dans lesquelles se disputeront des mini-tournois: demi-finales et finale, espacées de quatre jours et dont le pays hôte a été déterminé par tirage au sort.

Le programme de la Ligue A

Islande-Roumanie et Bulgarie-Hongrie composeront les demi-finales de la Ligue A. Le vainqueur du premier barrage recevra le vainqueur du second en finale.

Pour rejoindre quel groupe à l'Euro? Tout dépend de l'identité du vainqueur. Si c'est la Roumanie, elle rejoindra les Pays-Bas, l'Ukraine et l'Autriche et jouera deux de ses rencontres à Bucarest. S'il s'agit d'unedes trois autres nations, elle rejoindra le 'groupe de la mort' avec la France, le Portugal et l'Allemagne.

Le programme de la Ligue B

La Bosnie recevra l'Irlande du Nord, tandis que la République d'Irlande se déplacera en Slovaquie. On pourrait donc avoir un derby irlandais en finale, qui se jouerait, le cas échéant, à Belfast.

Pour rejoindre quel groupe? Pas de surprise ou de conditions pour la Ligue B: le vainqueur de ces barrages s'ajoutera à l'Espagne, la Suède et à la Pologne dans le tableau du groupe E de l'Euro et jouera donc ses rencontres à Bilbao et Dublin.

Le programme de la Ligue C

La Ligue C verra la Norvège se déplacer en Serbie et l'Écosse, troisième du groupe des Diables en éliminatoires, recevoir Israël, la nation du deuxième meilleur buteur des éliminatoires. Eran Zahavi (11 buts) avait inscrit un but de moins que Harry Kane et autant que Cristiano Ronaldo, durant les éliminatoires.

Pour rejoindre quel groupe? Pas de suspense non plus pour la Ligue C, le qualifié rejoindra l'Angleterre, la Croatie et la République Tchèque dans le groupe D de l'Euro 2021 et jouera ses rencontres à Londres et Glasgow.

Le programme de la Ligue D

Le dernier quatuor verra la Géorgie défier la Biélorussie la Macédoine croiser le Kosovo. Avec une perspective historique au bout de ces barrages: aucune de ces quatre nations n'a déjà participé à un grand tournoi.

Pour rejoindre quel groupe? Le vainqueur de la Ligue D sera tributaire des résultats de la Ligue A. Si c'est la Roumanie qui s'impose, direction le groupe F avec la France, l'Allemagne et le Portugal et si c'est l'Islande, la Bulgarie ou la Hongrie, alors le vainqueur de la Ligue D rejoindra les Pays-Bas, l’Ukraine et l’Autriche.