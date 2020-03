Ces Belges qui brillent dans l'ombre - 1 : Hugo Cuypers, un prêt fructueux et une carrière relancée ?

Tout le monde a suivi les exploits de Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Romelu Lukaku ou Thibaut Courtois cette saison. Mais cette période de suspension des championnats est aussi l'occasion de parler de certains joueurs belges un peu oubliés, qui brillent pourtant dans l'ombre.

Et pour commencer cette série, Walfoot a décidé de revenir sur la saison d'un ancien du Standard de Liège : Hugo Cuypers (23 ans), qui faisait partie cette semaine des Rouches évoqués dans notre article sur ces jeunes joueurs du Standard lancés en PO2 et leur parcours (à lire ici). Car si Cuypers a disparu des radars, c'est bien pour des raisons extrasportives et indépendantes de sa volonté.

Hugo Cuypers avait pourtant bien commencé sa carrière à l'étranger, finissant meilleur buteur (22 buts) du championnat de D2 grecque ; il refusera alors un transfert au Panathinaïkos ... ce qui lui vaudra d'être mis au placard pendant une saison complète par son club, Ergotelis. L'été passé, parce qu'il n'a pas été oublié par le top grec, Cuypers signe à l'Olympiakos.

Des îles grecques à l'Île de Beauté

Pas question, cependant, d'espérer s'imposer immédiatement dans le noyau du plus grand club grec après un an d'inactivité : l'idée est de partir en prêt et le Liégeois est envoyé à l'AC Ajaccio, en Ligue 2. Là, il prouvera dès le début de saison qu'il n'a rien perdu de son instinct de buteur en s'offrant deux doublés, face au Mans et Valenciennes.

Après un passage à vide à partir de fin 2019, qui l'a vu passer sur le banc jusque fin janvier, Cuypers est revenu dans le onze début février avec 3 assists en deux matchs à la clef et, enfin, un nouveau but le 14 février face à Orléans. Un mois de haut vol, juste avant la course finale à la montée en Ligue 1 ... interrompue pour cause de coronavirus. Un coup dur pour un attaquant (de soutien plutôt que pur 9 cette saison) qui semble revivre.

Hugo Cuypers peut-il, à 23 ans, relancer sa carrière pour de bon ? Les intentions de l'Olympiakos à son égard sont peu claires, mais l'ancien du Standard s'est au moins rappelé au bon souvenir de beaucoup avec une saison jusqu'ici à 5 buts et 5 passes décisives. Avec, qui sait, un retour en Pro League en ligne de mire ?