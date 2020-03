Coronavirus : Zulte Waregem favorise l'arrivée de 5 millions de masques en Belgique

Le club de Pro League a participé à cet acheminement crucial pour les hôpitaux du territoire.

Grâce à Nicolas Cuypers, de la Sprl Life, et la compagnie aérienne privée ASL, Zulte Waregem a favorisé l'arrivée des 5 millions de masques pour protéger les soignants de l'épidémie du coronavirus dans les différents hôpitaux du pays.

Le délai de livraison a été accéléré grâce aux deux partenaires du club.

"Nous pouvons désormais répondre aux besoins des soignants pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité", se félicite Nicolas Cuypers.

"Cela n'aurait pas été possible sans la parfaite coopération de Tony Beeuwsaert. Notre actionnaire principal, Zulte Waregem, et sa compagnie aérienne Hasselt ASL ont rendu ce transport possible en moins de 48 heures."