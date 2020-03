Jordan Remacle fixe son défi pour la saison prochaine

L'ancien Zèbre a confirmé sa prolongation sur les réseaux sociaux.

Une saison de plus en D3 amateurs pour Jordan Remacle. Le Verviétois confirme, sur Twitter, qu'il évoluera encore à Herstal la saison prochaine et il en est ravi: "Je remercie le président, Diego Munoz, le coach, le staff, les supporters et le groupe pour leur confiance", insiste-t-il.

Formé en partie à Genk, Jordan Remacle avait rapidement rejoint les Pays-Bas, où il est resté trois ans avant de revenir en Belgique. OHL, Waasland-Beveren, la Gantoise, Lokeren, l'Antwerp et Charleroi figurent notamment sur sa carte de visite et c'est à Solières qu'il a rebondi après la fin de son contrat à Charleroi et avant de rejoindre Herstal, au début de la présente saison.